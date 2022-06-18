Bülent Altınbaş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, albümleri neler? 18 Haziran Şarkılar Bizi Söyler konuğu Bülent Altınbaş kimdir?

18 Haziran Cumartesi 2022 Şarkılar Bizi Söyler konuğu Bülent Altınbaş kimdir? Bülent Altınbaş kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, şarkıları nelerdir? Bülent Altınbaş evli mi? Bülent Altınbaş lakabı nedir? Bülent Altınbaş tüm parçaları isimleri nelerdir? Bülent Altınbaş tüm albümleri neler?

BÜLENT ALTINBAŞ KİMDİR?

Bülent Altınbaş 1972 Bandırma doğumludur. Bülent Altınbaş müzisyen bir aileden gelmektedir ve klarnete kattığı usta yorumlardan dolayı "Kirpi" lakabını almıştır. Küçük yaşlarda klarnetle tanışan Bülent Altınbaş, İbrahim Tatlıses, Sezen Aksu, Bülent Ersoy vb. gibi birçok ünlü isimle çalışmıştır. 2005 yılındaki "The Songby Kirpi" albümü ve 2010 yılındaki "Buğu" albümü oldukça beğeni toplamıştır.

Bülent Altınbaş 18 Haziran Cumartesi 2022 tarihinde Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmuştur.

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