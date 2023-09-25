Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Bülent Aksu hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Bülent Aksu'nun kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Bülent Aksu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Bülent Aksu hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Bülent Aksu hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Bülent Aksu'nun hayatını araştırıyor. Peki, Bülent Aksu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Bülent Aksu hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

BÜLENT AKSU KİMDİR?

Bülent Aksu Türk iş insanıdır. Eylül 2023'ten itibaren Turkcell'in icra kurulu başkanlığı (CEO) görevini yapmaktadır. Profesyonel yöneticilik hayatında finans, yönetim, muhasebe, vergi alanlarında, pek çok sektörde hizmet vermiştir. Bülent Aksu, 1996 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Kariyerine, Kuveyt Türk A.Ş Teftiş Kurulu'nda Müfettiş olarak başladı. Çalık Holding bünyesinde 2003 yılı itibarıyla Finans Müdürü olarak görev aldı. Ardından, aynı şirkette ve Grup Finans Direktörü rolünü üstlendi. Akfel Grup bünyesinde 2008 yılından itibaren, 4 yıl boyunca Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) görevini yerine getirdi. Aynı zamanda yine Akfel Grup'ta Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürdü. 2012 yılında, Petkim Petrokimya Holding A.Ş. ve sonrasında STAR Rafineri A.Ş.'de Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) görevini üstlendi. 20 Temmuz 2016'da Turkcell A.Ş Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) görevine geldi ve 17 Temmuz 2018'e kadar sürdürdü. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Yardımcılığı görevine 3 Ağustos 2018'de atandı. Kasım 2018'de Türk Telekomünikasyon A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyeliği görevine atandı. Mart 2019 tarihine kadar bu görevi sürdürdü. Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği görevini 7 Mart 2019 tarihinde üstlendi. Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı olarak 13 Mayıs 2019'da atandı.