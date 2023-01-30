Bülbüloğlu vinç halka arz oransal mı? BRSN halka arz oransal mı, eşit mi? Bülbüloğlu ( BVSAN) halka arz kaç lot verir?
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Halka arz takip eden vatandaşlar arama motorlarında Bülbüloğlu halka arz ne zaman? sorusu araştırıyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Bülbüloğlu halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Bülbüloğlu vinç halka arz oransal mı? BRSN halka arz oransal mı, eşit mi? Bülbüloğlu ( BVSAN) halka arz kaç lot verir? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
Bülbüloğlu halka arz ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Platform Turizm halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Bülbüloğlu vinç halka arz oransal mı? BRSN halka arz oransal mı, eşit mi? Bülbüloğlu ( BVSAN) halka arz kaç lot verir? sorularını merak ediyor. İşte Bülbüloğlu halka arz tarihi!
Şirket halka arzda oransal dağıtım yapacak.
Bülbüloğlu'nun halka arz tarihi 26-27-30 Ocak 2023 09:00-17:00 olarak belirlendi.
Bülbüloğlu halka arz satın almak isteyenler Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satın alma işlemini gerçekleştirebilir.
Bülbüloğlu halka arz talep toplama tarihinin ardından borsada işlem görmeye başlayacak.
Bülbüloğlu 31,00 TL'den halka arz olacak.
Bülbüloğlu'nun hisse kodu #BVSAN olarak açıklandı.
Bülbüloğluşirketi 11,500,000 Lot veriyor.