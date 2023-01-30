Bülbüloğlu vinç halka arz oransal mı? BRSN halka arz oransal mı, eşit mi? Bülbüloğlu ( BVSAN) halka arz kaç lot verir?

Halka arz takip eden vatandaşlar arama motorlarında Bülbüloğlu halka arz ne zaman? sorusu araştırıyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Bülbüloğlu halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Bülbüloğlu vinç halka arz oransal mı? BRSN halka arz oransal mı, eşit mi? Bülbüloğlu ( BVSAN) halka arz kaç lot verir? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...