Bülbüloğlu vinç halka arz kaç lot verir? BVSAN halka arz oransal mı, eşit dağıtım mı? BVSAN Bülbüloğlu vinç halka arz!

Halka arz takip eden vatandaşlar arama motorlarında Bülbüloğlu halka arz ne zaman? sorusu araştırıyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Bülbüloğlu halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Bülbüloğlu vinç halka arz kaç lot verir? BVSAN halka arz oransal mı, eşit dağıtım mı? sorularına yanıt aradı. BVSAN Bülbüloğlu vinç halka arz! İşte merak edilenler...