Bülbüloğlu Vinç halka arz hakkında detaylar! Bülbüloğlu halka arz ne zaman, kaç lot veriyor, oransal mı eşit mi? Bülbüloğlu halka arz fiyatı!
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Halka arz edilecek şirketler arasında Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.Ş. yer alıyor. Peki, Bülbüloğlu halka arz ne zaman, kaç lot veriyor, oransal mı eşit mi? Bülbüloğlu halka arz fiyatı ne? İşte Bülbüloğlu Vinç halka arz hakkında detaylar!
Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.Ş. halka arz hakkında detaylar haberimizde...
Bülbüloğlu Vinç, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Halka arz tarihi henüz belirlenmedi.
Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.Ş. 11.500.000 TL lot veriyor.
Bülbüloğlu Vinç halka arzda oransal dağıtım yapacak.
Bülbüloğlu Vinç halka arz fiyatı 31 TL'dir.