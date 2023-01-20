Bülbüloğlu Vinç halka arz hakkında detaylar! Bülbüloğlu halka arz ne zaman, kaç lot veriyor, oransal mı eşit mi? Bülbüloğlu halka arz fiyatı!

Halka arz edilecek şirketler arasında Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.Ş. yer alıyor. Peki, Bülbüloğlu halka arz ne zaman, kaç lot veriyor, oransal mı eşit mi? Bülbüloğlu halka arz fiyatı ne? İşte Bülbüloğlu Vinç halka arz hakkında detaylar!