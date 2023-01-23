Bülbüloğlu halka arz ne zaman? Bülbüloğlu halka arz fiyatı ne kadar? Bülbüloğlu halka arz kodu ne? Bülbüloğlu BVSAN kaç lot veriyor?
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Geçtiğimiz günlerde Alfa solar halka arzından sonra şimdi de Bülbüloğlu halka arz ne zaman? sorusu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Bülbüloğlu halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Bülbüloğlu halka arz ne zaman? Bülbüloğlu halka arz fiyatı ne kadar? Bülbüloğlu halka arz kodu ne? Bülbüloğlu BVSAN kaç lot veriyor? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
Bülbüloğlu halka arz ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Platform Turizm halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Bülbüloğlu halka arz ne zaman? Bülbüloğlu halka arz fiyatı ne kadar? Bülbüloğlu halka arz kodu ne? Bülbüloğlu BVSAN kaç lot veriyor? sorularını merak ediyor. İşte Bülbüloğluhalka arz tarihi!
Bülbüloğlu'nun halka arz tarihi henüz belirlenmedi.
Bülbüloğlu 31,00 TL'den halka arz olacak.
Bülbüloğlu'nun hisse kodu #BVSAN olarak açıklandı.
Bülbüloğluşirketi 11,500,000 Lot veriyor.
Şirket halka arzda oransal dağıtım yapacak.