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Buket Özgünlü serbest bırakıldı mı? Buket Özgünlü neden tutuklandı?

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Buket Özgünlü neden tutuklandı ve tahliye edildi mi merak ediliyor. Şanlıurfa'daki bir barınakta kuduz şüphesiyle gözetim altında tutulan köpekleri Siverek'ten Ankara'ya getiren ve tutuklanan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı olayı gündeme geliyor. Peki, Buket Özgünlü serbest bırakıldı mı? Buket Özgünlü neden tutuklandı?

Yaşama Tutunan Patiler Derneği isimli bir derneğin başkanı olduğu ortaya çıkan Buket Özgünlü neden tutuklandı ve serbest bırakıldı mı merak ediliyor. Buket Özgünlü kimdir? Buket Özgünlü olayı nedir? Detaylar haberimizdedir…

BUKET ÖZGÜNLÜ SERBEST BIRAKILDI MI?

Şanlıurfa'daki bir barınakta kuduz olduğu iddia edilen 35 köpeği alıp Ankara'ya taşıyan ve çektiği video sonrası tutuklanan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı tahliye edildi.

Buket Özgünlü serbest bırakıldı mı? Buket Özgünlü neden tutuklandı?

BUKET ÖZGÜNLÜ OLAYI NEDİR?

Şanlıurfa'dan Ankara'ya hastalıklı olduğu iddia edilen 35 köpek getiren ve tutuklanan Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Buket Özgünlü ve M.S.D. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, iki şüpheli hakkında "Bir Ev Hayvanına veya Evcil Hayvana İşkence Etme, Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma" suçundan yaklaşık 7 yıl hapis cezası talep edilmişti.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Şanlıurfa Siverek Ankara Hayvan Hakları Hukuk Gündem Yaşam Haberler

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