Haber Global ekranlarında yayınlanan Yeni Gün programı ile tanıdığımız Buket Güler hangi kanalda? Merak ediliyor. Deneyimli spiker Buket Güler, Haber Global'deki Yeni Gün programında rahatsızlanarak yayını terk etmek zorunda kalmıştı. Peki, Buket Güler hangi kanalda? Buket Güler hangi kanalda program yapıyor? Buket Güler hangi kanala gitti?

Birçok haber kanalında görev alan başarılı haber sunucusu Buket Güler hangi kanalda? Merak ediliyor ve arama motorları üzerinde sıklıkla sorgulatılıyor. haber'>Haber Global ekranlarında dikkatleri çekmeyi başaran sunucunun yeni adresi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Buket Güler hangi kanalda? Buket Güler hangi kanalda program yapıyor? Buket Güler hangi kanala gitti?

BUKET GÜLER HANGİ KANALDA?

2 yıla yakın bir süredir Haber Global ekranlarında izleyicileri ile buluşan Buket Güler, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Heyecanlı bir başlangıcın fotoğrafıdır. Bundan sonra ben de Halk TV'deyim" dedi. Buna göre Buket Güler Halk Tv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.

BUKET GÜLER KİMDİR?

1983 yılında, Ankara'da dünyaya gelen Buket Güler, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü, yüksek lisans eğitimini ise Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı.

Mesleğe, üniversitenin ilk yılında Hürriyet Gazetesi Dergi Grubu'nun Ankara Haber'>haber merkezinde muhabir olarak başladı. Hürriyet Gazetesi'nin ekleri ile Tempo Dergisi'nde özel haber ve röportajlar yaptıktan sonra TRT Türk kanalının kuruluşu ile birlikte televizyon haberciliğine adım attı. TRT Türk'te "Dünyamız Detay" ve TRT Dünya Gündemi programlarını sunduktan sonra Habertürk'e transfer oldu. 2018 yılında ise CNN Türk'e katıldı. Burada ana haberi uzun süre sunduktan sonra, 2020'de Olay TV ekibine katıldı.

9 Şubat 2021 tarihinde Haber Global ailesine katıldı. 15 Şubat 2021 itibariyle, hafta içi her gün 09.00'da Ankara kulislerindeki son gelişmeleri, dış haberleri, ekonominin, sporun gündemini "Yeni Gün" haber kuşağında ekrana taşıyor.

Güler, ayrıca Türkiye'yi, dünyayı etkileyen bütün gelişmelerin, gerilimlerin, çatışmaların tartışıldığı "Mesele" programını sunuyor.