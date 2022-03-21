Buket Güler Haber Global'den ayrıldı mı? Buket Güler kimdir?

Buket Güler Haber Global'den ayrıldı mı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Haber Global ekranlarının deneyimli spikeri Buket Güler, program sunduğu sırada baygınlık geçirmesinin ardından yerini Nevra Öner'e devretmek zorunda kalmıştı. Peki, Buket Güler kimdir?

BUKET GÜLER HABER GLOBAL'DEN AYRILDI MI?

Deneyimli spiker Buket Güler, Haber Global'deki Yeni Gün programında rahatsızlanarak yayını terk etmek zorunda kalmıştı.

Bugün yayınlanan programda, Buket Güler'in yer almaması soru işaretine neden olurken resmi bir açıklama gelmemiştir.

BUKET GÜLER KİMDİR?

1983 yılında, Ankara'da dünyaya gelen Buket Güler, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü, yüksek lisans eğitimini ise Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı.

Mesleğe, üniversitenin ilk yılında Hürriyet Gazetesi Dergi Grubu'nun Ankara Haber'>haber merkezinde muhabir olarak başladı. Hürriyet Gazetesi'nin ekleri ile Tempo Dergisi'nde özel haber ve röportajlar yaptıktan sonra TRT Türk kanalının kuruluşu ile birlikte televizyon haberciliğine adım attı. TRT Türk'te "Dünyamız Detay" ve TRT Dünya Gündemi programlarını sunduktan sonra Habertürk'e transfer oldu. 2018 yılında ise CNN Türk'e katıldı. Burada ana haberi uzun süre sunduktan sonra, 2020'de Olay TV ekibine katıldı.

9 Şubat 2021 tarihinde Haber Global ailesine katıldı. 15 Şubat 2021 itibariyle, hafta içi her gün 09.00'da Ankara kulislerindeki son gelişmeleri, dış haberleri, ekonominin, sporun gündemini "Yeni Gün" haber kuşağında ekrana taşıyor.

Güler, ayrıca Türkiye'yi, dünyayı etkileyen bütün gelişmelerin, gerilimlerin, çatışmaların tartışıldığı "Mesele" programını sunuyor.

Haberler.com - Gündem