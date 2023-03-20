Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Buket Dereoğlu hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Buket Dereoğlu'nun kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Buket Dereoğlu kimdir? Buket Dereoğlu kaç yaşında, nereli? Buket Dereoğlu hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Buket Dereoğlu hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Buket Dereoğlu'nun hayatını araştırıyor. Peki, Buket Dereoğlu kimdir? Buket Dereoğlu kaç yaşında, nereli? Buket Dereoğlu hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

BUKET DEREOĞLU KİMDİR?



Selin Buket Dereoğlu (d. 30 Nisan 1970, İstanbul), Türk oyuncu. Tam adı Selin Buket Dereoğlu olan oyuncu, 1970 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İzmir kökenli bir ailenin kızı olan Buket Dereoğlu'nun annesi İdil Yazgan'dır. Dereoğlu henüz üç yaşındayken annesi ile babası boşandı. Annesi ikinci evliliğini usta oyuncu Ercan Yazgan ile yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro oyunculuk bölümünden mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimine annesinin tiyatrosu olan "İdil Abla Çocuk Tiyatrosu"nda başladı. Daha sonra Dormenler Tiyatrosu, Gülriz Sururi- Engin Cezzar Tiyatrosu, Ercan Yazgan- Bülent Kayabaş Tiyatrosu", TİM, "Tiyatro Portakal" gibi tiyatro gruplarında sahne aldı.

1989 yılında yayımlanmaya başlayan ve 13 yıl devam eden "Bizimkiler" dizisinde Erdal Özyağcılar, Ercan Yazgan, Aykut Oray, Savaş Dinçel, Zihni Göktay, Meral Çetinkaya gibi birbirinden usta oyuncularla birlikte rol aldı. 90'lı yıllarda Bizimkiler'in yanı sıra, Cümbüş Sokak, Sarı Gacı, ve Tatlı Kaçıklar dizilerinin kadrosunda yer aldı. 2012 yılında ise "Eve Düşen Yıldırım" dizisinde rol aldı.

Başından iki evlilik geçen Buket Dereoğlu, 1994 yılında oyuncu Volkan Severcan ile evlendi, bu beraberlik 2 yıl sürdü ve 1996 yılında son buldu. Buket Dereoğlu ikinci evliliğini ise 2004 yılında meslektaşı Özgür Özgülgün ile yaptı. İkinci evliliğinden Can adında bir oğlu var.