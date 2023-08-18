Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nın Almanya'daki C Grubu mücadelesinde ilk maçında İsveç ile karşılaşacak. Sporseverler tarafından heyecanla beklene maçın detayları ise merak ediliyor. Peki, Bugünkü voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye ve İsveç CEV Avrupa Şampiyonası'nda karşılaşacak. Karşılaşmaya kısa süre kala ise maçın hangi kanalda ve saat kaçta olduğu araştırıldı. Sporseverler ise arama motorlarında Türkiye - İsveç voleybol maçı hangi kanalda? CEV Avrupa Şampiyonası kadın voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? sorularına yanıt aradı.

BUGÜNKÜ VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Heyecan kesecek olan voleybol karşılaşması 18 Ağustos günü saat 18.00'de başlayacak.

FİLENİN SULTANLARI TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile İsveç'in CEV Avrupa Şampiyonası'nda oynayacağı karşılaşma TRT Spor ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki hedefinin altın madalya olduğunu belirtti. Üstündağ, takıma olan güvenini dile getirerek, rakipleri yenmek için çaba harcamaları gerektiğini vurguladı.

Belçika, İtalya, Almanya ve Estonya'nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nda yer alan milli takım; Azerbaycan, Çekya, İsveç, Yunanistan, Almanya ile karşı karşıya gelecek. "Filenin Sultanları", grup karşılaşmalarına 18 Ağustos Cuma günü İsveç maçıyla başlayacak.

TÜRKİYE KADIN MİLLİ VOLEYBOL TAKIMI HAKKINDA

Türkiye kadın millî voleybol takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yönetilen ve Türkiye'yi uluslararası kadın voleybol karşılaşmalarında temsil eden takımdır. 16 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla FIVB dünya sıralamasında 1. sırada bulunmaktadır. 2003 yılında, ikinci olduğu Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonasından bu yana, Türkiye'de "Filenin Sultanları" unvanı ile tanınmaktadır. Bu unvan, o yıl karşılaşmaları anlatan TRT Spikerleri tarafından takımın maçlarda gösterdiği efsanevi performans sonrasında verilmiştir. Ülkenin milli takım düzeyinde takım sporlarında en başarılı derecelerini elde etmiştir.

KADIN VOLEYBOL TAKIMI GÜNCEL KADRO 2023!

1Cansu Özbay Pasör

2 Elif Şahin Pasör

3 Sıla Çalışkan Pasör

4 Buse Ünal Pasör

5 Dilay Özdemir Pasör

6 Ebrar Karakurt Pasör Çaprazı

7 Melissa Vargas Pasör Çaprazı

8 Tutku Burcu Yüzgenç Pasör Çaprazı

9 Defne Başyolcu Pasör Çaprazı

10 Hande Baladın Smaçör

11 Tuğba Şenoğlu Smaçör

12 Derya Cebecioğlu Smaçör

13 Meliha İsmailoğlu Smaçör

14 Saliha Şahin Smaçör

15 İlkin Aydın Smaçör

16 Yaprak Erkek Smaçör

17 Neriman Özsoy Smaçör

18 Eda Erdem Dündar Orta Oyuncu

19 Zehra Güneş Orta Oyuncu

20 Beyza Arıcı Orta Oyuncu

21 Aslı Kalaç Orta Oyuncu

22 Ayçin Akyol Orta Oyuncu

23 Kübra Akman Orta Oyuncu

24 Yasemin Güveli Orta Oyuncu

25 Zeynep Sude Demirel Orta Oyuncu

26 Simge Aköz Libero

27 Ayça Aykaç Libero

28 Eylül Akarçeşme Libero

29 Melis Yılmaz Libero

30 Gizem Örge Libero