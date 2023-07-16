Bugünkü sınav kaçta bitecek, sorusu merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. ÖSYM tarafından uygulanmakta olan sınavın ne zaman biteceği araştırılıyor. Peki, Bugünkü sınav kaçta bitecek? Bugünkü sınav ne sınavı, ne zaman bitecek?

Bugünkü sınav kaçta bitecek? ÖSYM tarafından gerçekleştirilmekte olan sınav nedeniyle merak ediliyor ve vatandaşlar tarafından internet üzerinde araştırılıyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 'Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'na (2023-DGS) 464 bin 281 adayın katılacağını açıkladı. Peki, Bugünkü sınav kaçta bitecek? Bugünkü sınav ne sınavı, ne zaman bitecek?

BUGÜNKÜ SINAV KAÇTA BİTECEK?

Milyonlarca öğrencinin gireceği DGS sınavı 10:15 'de başlayacak ve 12:30 'da sona erecektir. Sınav süresi ise 150 dakika. Önlisans bitiren öğrencilerin öğrenimlerini dört yıla tamamlamak için girdiği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) araştırılıyor. DGS sınavında 60 sözel 60 sayısal soru soruluyor. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına; sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır. DGS sınav sonuçları 11 Ağustos 2023 günü açıklanacaktır.