Üye Girişi
Haberler

Bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları! 13 Aralık Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam hangi maçlar oynanacak?

Güncelleme:
Abone Ol

13 Aralık bugün oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçları futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Avrupa'nın en büyük kulüplerinin mücadele edeceği maçlar, heyecan ve rekabet dolu anlara sahne olacak. Bu önemli karşılaşmaları kaçırmamak için maç programını takip etmekte fayda var. İşte bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları!

Bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları! 13 Aralık bugün oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçları futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Avrupa'nın en büyük kulüplerinin mücadele edeceği maçlar, heyecan ve rekabet dolu anlara sahne olacak. Bu önemli karşılaşmaları kaçırmamak için maç programını takip etmekte fayda var. İşte bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları haberimizde!

13 ARALIK BUGÜNKÜ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

20.45 | Leipzig - Young Boys | EXXEN

20.45 | Crvena Zvezda - Manchester City | EXXEN

23.00 | Atletico Madrid - Lazio | EXXEN

23.00 | Celtic - Feyenoord | EXXEN

23.00 | B.Dortmund - PSG | EXXEN

23.00 | Newcastle - Milan | EXXEN

23.00 | Porto - Shakhtar Donetsk | EXXEN

23.00 | Antwerp - Barcelona | EXXEN

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Gündem Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Haftasonu maç yok mu, bu hafta Süper Lig maç yok mu? ZTK maçları ertelendi mi, ne zaman oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maç tarihleri! Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 2. eleme adayları kimdir? 13 Aralık 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? 13 Aralık MasterChef takım oyunu – dokunulmazlık oyunu kim kazandı? MasterChef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları! 13 Aralık Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam hangi maçlar oynanacak? Soner Kesgin kimdir? MasterChef Şef Soner Kesgin kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 13-14 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu CANLI izleme linki! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Hükümet Kadın filmi konusu nedir? Hükümet Kadın oyuncuları kimlerdir? Hükümet Kadın filmi nerede çekildi? Hükümet Kadın nerede çekildi? Hükümet Kadın filmi ne zaman yayınlandı? Hükümet Kadın konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Konya su kesintisi listesi! Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 140. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Bursa su kesintisi listesi! Dangal filmi nerede ve kaç yılında çekildi? Dangal filmi ne anlatıyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title