Bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları! 13 Aralık Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam hangi maçlar oynanacak?
13 Aralık bugün oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçları futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Avrupa'nın en büyük kulüplerinin mücadele edeceği maçlar, heyecan ve rekabet dolu anlara sahne olacak. Bu önemli karşılaşmaları kaçırmamak için maç programını takip etmekte fayda var. İşte bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları!
Bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları! 13 Aralık bugün oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçları futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Avrupa'nın en büyük kulüplerinin mücadele edeceği maçlar, heyecan ve rekabet dolu anlara sahne olacak. Bu önemli karşılaşmaları kaçırmamak için maç programını takip etmekte fayda var. İşte bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları haberimizde!
13 ARALIK BUGÜNKÜ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI
20.45 | Leipzig - Young Boys | EXXEN
20.45 | Crvena Zvezda - Manchester City | EXXEN
23.00 | Atletico Madrid - Lazio | EXXEN
23.00 | Celtic - Feyenoord | EXXEN
23.00 | B.Dortmund - PSG | EXXEN
23.00 | Newcastle - Milan | EXXEN
23.00 | Porto - Shakhtar Donetsk | EXXEN
23.00 | Antwerp - Barcelona | EXXEN