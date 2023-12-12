Bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları! 12 Aralık Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam hangi maçlar oynanacak?
Bugün oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçları futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Avrupa'nın en büyük kulüplerinin mücadele edeceği maçlar, heyecan ve rekabet dolu anlara sahne olacak. Bu önemli karşılaşmaları kaçırmamak için maç programını takip etmekte fayda var. İşte bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları!
Bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları! Bugün oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçları futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Avrupa'nın en büyük kulüplerinin mücadele edeceği maçlar, heyecan ve rekabet dolu anlara sahne olacak. Bu önemli karşılaşmaları kaçırmamak için maç programını takip etmekte fayda var. İşte bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları haberimizde...
BUGÜNKÜ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI
20.45 | Lens - Sevilla | EXXEN
20.45 | PSV - ARSENAL | EXXEN
23.00 | M. United - B. Münih | EXXEN
23.00 | Kopenhag - Galatasaray | EXXEN
23.00 | Napoli - Braga | EXXEN
23.00 | Inter - Real Socieadad | EXXEN
23.00 | Union Berlin - Real Madrid | EXXEN
23.00 | Salzburg - Benfica | EXXEN