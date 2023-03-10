Bugünkü Resmi Gazete! 10 Mart 2023 Resmi Gazete (PDF) 14 Mayıs seçim kararı Resmi Gazete'de!

Resmi Gazete bugün yayınlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasına yönelik kararnameyi imzalamasının ardından karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Peki, 14 Mayıs seçim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte, Bugünkü resmi gazete! 10 Mart 2023 Resmi Gazete haberimizde...

RESMİ GAZETE 10 MART 2023

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasına yönelik kararnameyi imzaladı. İmza sonrası açıklama yapan Erdoğan, "Resmi gazetede yayımlanacak bu kararın ardından YSK 2 aylık seçim takvimini başlatacaktır. Buna göre inşallah 2 ay sonra ilk pazar günü olan 14 Mayıs 2023 tarihinde milletimiz Cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir" dedi. Erdoğan'ın konuşmasının hemen sonrasında söz konusu karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

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