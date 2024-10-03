Bugünkü maçlar 3 Ekim Perşembe! Bugün hangi Avrupa maçları var?
Bugün hangi futbol maçları oynanacak, bu maçlar hangi kanalda yayınlanacak ve şifreli mi yoksa şifresiz mi olacak? Bugün gerçekleşecek olan maçların listesini sizler için derledik. Peki, Bugünkü maçlar 3 Ekim Perşembe!
3 Ekim Perşembe günü hangi futbol maçları oynanacak, bu maçlar hangi kanallardan yayınlanacak ve yayınlar şifresiz mi? Bugünkü maçlar 3 Ekim Perşembe! Bugün hangiAvrupa maçları var?
BUGÜN HANGİ AVRUPA MAÇLARI VAR?
3 Ekim 2024 UEFA Avrupa Ligi Maçları
Hoffenheim vs Dynamo Kiev: 19:45
Lazio vs Nice: 19:45
Maccabi Tel Aviv vs Midtjylland: 19:45
Olympiakos vs Braga: 19:45
Rigas Skola vs Galatasaray: 19:45
Ferencvarosi TC vs Tottenham: 19:45
Karabağ vs Malmö: 19:45
Sociedad vs Anderlecht: 19:45
Slavia Prague vs Ajax: 19:45
Elfsborg vs Roma: 22:00
Paok vs Steaua Bucuresti: 22:00
Rangers vs Lyon: 22:00
Athletic Bilbao vs Alkmaar: 22:00
St. Gilloise vs Bodo Glimt: 22:00
Porto vs Man United: 22:00
Twente vs Fenerbahçe: 22:00
Beşiktaş vs Eintracht Frankfurt: 22:00
Viktoria Plzen vs Ludogorets: 22:00
RFS - GALATASARAY AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN?
RFS- Galatasaray mücadelesi 3 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Twente Fenerbahçe 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'da başlayacak. TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. RT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.