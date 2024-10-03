Bugünkü maçlar 3 Ekim Perşembe! Bugün hangi Avrupa maçları var?

3 Ekim Perşembe günü hangi futbol maçları oynanacak, bu maçlar hangi kanallardan yayınlanacak ve yayınlar şifresiz mi? Bugünkü maçlar 3 Ekim Perşembe! Bugün hangiAvrupa maçları var?

BUGÜN HANGİ AVRUPA MAÇLARI VAR?

3 Ekim 2024 UEFA Avrupa Ligi Maçları

Hoffenheim vs Dynamo Kiev: 19:45

Lazio vs Nice: 19:45

Maccabi Tel Aviv vs Midtjylland: 19:45

Olympiakos vs Braga: 19:45

Rigas Skola vs Galatasaray: 19:45

Ferencvarosi TC vs Tottenham: 19:45

Karabağ vs Malmö: 19:45

Sociedad vs Anderlecht: 19:45

Slavia Prague vs Ajax: 19:45

Elfsborg vs Roma: 22:00

Paok vs Steaua Bucuresti: 22:00

Rangers vs Lyon: 22:00

Athletic Bilbao vs Alkmaar: 22:00

St. Gilloise vs Bodo Glimt: 22:00

Porto vs Man United: 22:00

Twente vs Fenerbahçe: 22:00

Beşiktaş vs Eintracht Frankfurt: 22:00

Viktoria Plzen vs Ludogorets: 22:00

RFS - GALATASARAY AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

RFS- Galatasaray mücadelesi 3 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Twente Fenerbahçe 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'da başlayacak. TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. RT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.