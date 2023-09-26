Bugünkü güncel altın fiyatları! 26 Eylül gram altın ne kadar, kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?

26 Eylül tarihindeki güncel altın fiyatları merak konusu oldu. Yatırımcılar ve vatandaşlar, bugünkü gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. İşte detaylar...

Altın fiyatları ne kadar sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar tarafından gram altın ve çeyrek altın fiyatları araştırılıyor. Arama motorlarında güncel altın fiyatları sorgulatılıyor. Peki, 26 Eylül gram altın ne kadar, kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI!

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.675 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.752 liradan, cumhuriyet altını 11.108 liradan satılıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, 1.676-1.715 lira bandında hareket ederek günü yüzde 0,32 azalışla 1.677 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,10 değer kaybıyla 1.675 liradan işlem görüyor.

ONS ALTINDA 1.930 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri, konut fiyat endeksi, yeni konut satışları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.910 doların destek, 1.930 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.