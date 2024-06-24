Bugünkü EURO 2024 maçları saat kaçta? 24 Haziran bugün kimin maçı var?

Bugünkü EURO 2024 maçları saat kaçta? EURO 2024 grup aşamasında son maçları oynanıyor. Bu akşam B grubu maçları tamamlanacak ve son 16 turuna kalan 2 takım belli olacak. Peki, Bu akşam kimin maçı var? İşte bu akşamki EURO 2024 maçları ve saatleri haberimizde...

BU AKŞAMKİ EURO 2024 MAÇLARI

Bu akşam EURO 2024'te 2 maç var:

22.00 Arnavutluk-İspanya (Düsseldorf Arena)

22.00 Hırvatistan-İtalya (Leipzig Stadı)

EURO 2024 KALAN MAÇLAR

25 Haziran Salı:

19.00 Hollanda-Avusturya (Berlin Olimpiyat)

19.00 Fransa-Polonya (BVB Stadı)

22.00 İngiltere-Slovenya (Köln Stadı)

22.00 Danimarka-Sırvistan (Münih Futbol Arena)

26 Haziran Çarşamba:

19.00 Slovakya-Romanya (Frankfurt Arena)

19.00 Ukrayna-Belçika (Stuttgart Arena)

22.00 Gürcistan-Portekiz (AufSchalke Arena)

22.00 Çekya-Türkiye (Volkspark)