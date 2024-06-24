Bugünkü EURO 2024 maçları saat kaçta? 24 Haziran bugün kimin maçı var?
EURO 2024 grup aşamasında son maçları oynanıyor. Bu akşam B grubu maçları tamamlanacak ve son 16 turuna kalan 2 takım belli olacak. Peki, Bu akşam kimin maçı var? İşte bu akşamki EURO 2024 maçları ve saatleri...
Bugünkü EURO 2024 maçları saat kaçta? EURO 2024 grup aşamasında son maçları oynanıyor. Bu akşam B grubu maçları tamamlanacak ve son 16 turuna kalan 2 takım belli olacak. Peki, Bu akşam kimin maçı var? İşte bu akşamki EURO 2024 maçları ve saatleri haberimizde...
BU AKŞAMKİ EURO 2024 MAÇLARI
Bu akşam EURO 2024'te 2 maç var:
22.00 Arnavutluk-İspanya (Düsseldorf Arena)
22.00 Hırvatistan-İtalya (Leipzig Stadı)
EURO 2024 KALAN MAÇLAR
25 Haziran Salı:
19.00 Hollanda-Avusturya (Berlin Olimpiyat)
19.00 Fransa-Polonya (BVB Stadı)
22.00 İngiltere-Slovenya (Köln Stadı)
22.00 Danimarka-Sırvistan (Münih Futbol Arena)
26 Haziran Çarşamba:
19.00 Slovakya-Romanya (Frankfurt Arena)
19.00 Ukrayna-Belçika (Stuttgart Arena)
22.00 Gürcistan-Portekiz (AufSchalke Arena)
22.00 Çekya-Türkiye (Volkspark)