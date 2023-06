Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Şu an için gram altının fiyatı ne kadar? 7 Haziran altın fiyatı! soruları gündeme geliyor. Son günlerde yükselişe geçen dolar, 23 lirayı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Peki, Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Şu an için gram altının fiyatı ne kadar? 7 Haziran altın fiyatı!

Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Şu an için gram altının fiyatı ne kadar? 7 Haziran altın fiyatı! soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Şu an için gram altının fiyatı ne kadar? 7 Haziran altın fiyatı! gündeme geliyor. Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Şu an için gram altının fiyatı ne kadar? 7 Haziran altın fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

BUGÜNKÜ ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Son günlerde yükselişe geçen dolar, 23 lirayı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Gece saatlerinde 22 seviyelerini aşan dolar saat 10.40 itibarıyla 22.96 liradan işlem görüyor. Güne yine rekorla başlayan euro aynı dakikalarda 24,68; gram altın ise 1.445 TL seviyelerinde seyrediyor.

ŞU AN İÇİN GRAM ALTININ FİYATI NE KADAR?

Gece saatlerinde 22 lira seviyelerini aşan dolar, saat 10.40 itibarıyla 22.96 seviyelerine ulaşarak rekor kırdı. Güne yine rekorla başlayan euro aynı dakikalarda 24,68; gram altın ise 1.445 TL seviyelerinde seyrediyor.

7 HAZİRAN ALTIN FIYATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etmesinin ardından açıkladığı Kabine'de Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olduğunu duyurmuştu. Bakanlıktaki devir teslim töreninde konuşan Şimşek, "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.