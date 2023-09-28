Bugünkü çeyrek altın fiyatı ve çeyrek altın ne kadar olduğu merak ediliyor. Altının gram fiyatı ve anlık altın fiyatları merak edilirken, çeyrek altın kaç lira olduğu araştırılıyor. 28 Eylül 2023 gram altın kaç TL ve tam altın fiyatı ne kadar olduğu gündeme geliyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.654 lira seviyesinden işlem görüyor. Güncel altın satış fiyatları ve anlık altın fiyatı merak ediliyor. Peki, Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Bugünkü çeyrek altın fiyatı (28 Eylül) ne kadar oldu? Gram Altın, Ata Altın, Tam Altın fiyatları!

Değer kazanan altının gram fiyatı ne kadar olduğu ve 28 Eylül 2023 tam altın fiyatı kaç lira merak ediliyor. Anlık altın fiyatları ve gram altın kaç lira olduğu araştırılıyor. Dün dolar kurunda ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,7 azalışla 1.637 liradan tamamladı. Anlık altın fiyatları! Çeyrek Altın ve Tam Altın fiyatı ne kadar, kaç lira? 28 Eylül 2023 Gram Altın kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın 2.718 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ LİRA?

Cumhuriyet altını 10.970 liradan satılıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 1.877 dolardan işlem görüyor.

FED'İN FAİZİ UZUN SÜRE YÜKSEK SEVİYELERDE TUTMASI BEKLENİYOR

Analistler, ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşmadan alınan sinyallerin döviz ve değerli madenler piyasalarının yönünün belirlenmesinde etkili olacağını ifade ederek, Fed'in faizleri uzun süre yüksek seviyelerde tutacağına dair beklentilerin günden güne arttığını belirtti.

ABD Kongresi'nde bütçe üzerinde anlaşma sağlanamaması halinde hükümetin kapanma olasılığına ilişkin artan endişeler yatırımcıların odağına yerleşti.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ABD hükümetinin kapanma potansiyeli olduğunu anımsatarak, "Otomotiv işçilerinin grevi ekonomiyi yavaşlatabilir. Bu durum Fed'in daha az agresif hamleler yapmasını gerektirebilir." ifadesini kullandı.

ONS ALTINDA 1.890 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün yurt içinde PPK özeti ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, Almanya'da enflasyon, ABD'de ise Powell'ın konuşmasının yanı sıra büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.870 doların destek, 1.890 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.