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Bugünkü çeyrek altın fiyatı (2 Ekim) ne kadar oldu? Gram Altın, Ata Altın, Tam Altın fiyatları!

Değer kazanan altının gram fiyatı ne kadar olduğu ve 2 Ekim 2023 tam altın fiyatı kaç lira merak ediliyor. Anlık altın fiyatları ve gram altın kaç lira olduğu araştırılıyor. Haftaya yükselişle başlayan gram altın 1.665 lira seviyesinden işlem görüyor. Anlık altın fiyatları! Çeyrek Altın ve Tam Altın fiyatı ne kadar, kaç lira? 2 Ekim 2023 Gram Altın kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın 2.675 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ LİRA?

Cumhuriyet altını 10.800 liradan satılıyor

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.625 lira seviyesinden işlem görüyor.

GÖZLER ABD'DE

Analistler, ABD hükümetinin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısının onaylanmasının ardından, ABD'de bu hafta açıklanacak istihdam raporunun başta döviz piyasaları olmak üzere altın ve değerli madenlerin yönünün belirlenmesinde etkili olacağını söyledi.

ABD'de iş gücü piyasasının Fed'in "şahin" adımlarına karşın hala çok sıcak olduğunu hatırlatan analistler, bu hafta açıklanacak istihdam raporundaki verilerden alınacak sinyallerin Banka'nın politika adımları üzerinde etkili olabileceğini aktardı.

S&P, TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU GÖRÜNÜMÜNÜ YÜKSELTTİ

Öte yandan, cuma günü akşam, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çıkardı.

Kuruluştan yapılan açıklamada, para ve maliye politikalarının etkinliği ve bağımsızlığının artarken, Türkiye'nin ödemeler dengesi pozisyonunun, özellikle de TCMB'nin net döviz rezervlerinin güçlenmesi halinde görünümün pozitife çevrilebileceği aktarıldı.

ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR

Ayrıca, bu hafta yurt içinde gözler enflasyon verilerine çevrilirken, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,00) göre, bir önceki ay yüzde 56,37 olan yıllık enflasyonun yüzde 61,91'e çıkacağı hesaplanıyor. Ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ise eylülde yüzde 65,50 oldu.

ONS ALTINDA 1.850 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.840 ve 1.830 doların destek, 1.850 ve 1.860 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.