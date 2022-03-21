(Bugüne kadar nerede ölen hiçbir insan olmamıştır?) Kim Milyoner Olmak İster 21 Mart Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! - Haberler

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(Bugüne kadar nerede ölen hiçbir insan olmamıştır?) Kim Milyoner Olmak İster 21 Mart Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

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(Bugüne kadar nerede ölen hiçbir insan olmamıştır?) Kim Milyoner Olmak İster 21 Mart Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

21 Mart Pazartesi ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Bugüne kadar nerede ölen hiçbir insan olmamıştır?...) Kim Milyoner Olmak İster 21 Mart Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! Bugüne kadar nerede ölen hiçbir insan olmamıştır?

(Bugüne kadar nerede ölen hiçbir insan olmamıştır?) Kim Milyoner Olmak İster 21 Mart Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 21 MART PAZARTESİ 50 BİN LİRALIK SORUSU

Bugüne kadar nerede ölen hiçbir insan olmamıştır?

A-) Antarktika kıtasında

B-) Mariana Çukuru'nun dibinde

C-) Everest Dağı'nda

D-) Dünya atmosferinin dışınbda

Doğru Cevap : B şıkkı "Mariana Çukuru'nun dibinde"

(Bugüne kadar nerede ölen hiçbir insan olmamıştır?) Kim Milyoner Olmak İster 21 Mart Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

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