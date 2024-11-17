Bugüne kadar hangi iki futbol takımı arasında UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakası oynanmamıştır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Bugüne kadar hangi iki futbol takımı arasında UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakası oynanmamıştır?sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

BUGÜNE KADAR HANGİ İKİ FUTBOL TAKIMI ARASINDA UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜSABAKASI OYNANMAMIŞTIR?

A: Juventus ve Milan

B: Manchester City ve Chelsea

C: Real Madrid ve Barcelona

D: Bayern Münih ve Borussia Dortmund

Cevap: C