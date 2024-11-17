Bugüne kadar hangi iki futbol takımı arasında UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakası oynanmamıştır?
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Bugüne kadar hangi iki futbol takımı arasında UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakası oynanmamıştır?sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Başrolünde Brad Pitt'in olduğu "Truva" adlı filmde, ana vatanı Amerika kıtası olduğu için milattan önceki yıllarda Anadolu'da olması imkânsız olan hangi hayvandan birkaç tane görülür?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Bugüne kadar hangi iki futbol takımı arasında UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakası oynanmamıştır?sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
BUGÜNE KADAR HANGİ İKİ FUTBOL TAKIMI ARASINDA UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜSABAKASI OYNANMAMIŞTIR?
A: Juventus ve Milan
B: Manchester City ve Chelsea
C: Real Madrid ve Barcelona
D: Bayern Münih ve Borussia Dortmund
Cevap: C