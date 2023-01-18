Yarıyıl tatilinin yaklaşması sebebiyle devamsızlık konusunda merak edilen Bugün yoklama alınır mı? Sorusu, birçok kişi tarafından 2023 Son hafta yoklama alınır mı, devamsızlık yazılır mı? Sorusu ile birlikte araştırılmakta. Peki, Bugün yoklama alınır mı? 2023 Son hafta yoklama alınır mı, devamsızlık yazılır mı?

Bugün yoklama alınır mı? Sorusu, birçok öğrenci ve veli tarafından araştırılmakta. 2022 - 2023 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona yaklaşması nedeniyle Bugün yoklama alınır mı? Konusu, gündemdeki yerini alıyor. Veliler çocuklarını son hafta okula gönderip göndermeme konusunda kararsızlık yaşarken Okullarda son hafta yoklama alınır mı, ders işlenir mi merak ediliyor. Peki, Bugün yoklama alınır mı? 2023 Son hafta yoklama alınır mı, devamsızlık yazılır mı?

BUGÜN YOKLAMA ALINIR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre özellikle devamsızlık problemi yaşayan öğrencilere okulun son gününe kadar devam etme uyarısı yapılmaktadır. Karne basım işlemlerinin tamamlanması nedeniyle okullarda devamsızlıklar son hafta yazılıyor mu merak ediliyor. Konu ile ilgili en sağlıklı bilgi okul yönetimleri tarafından alınacak bilgi ile sağlanabilmektedir.

E-OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANIYOR 2023?

Karnelerin dağıtılması ve sonraki devam eden süreç içerisinde E-okul sistemi açık kalmaya devam etmektedir. Fakat son not giriş işlemleri ise genellikle karne gününden birkaç gün önce sona etmektedir. Not girişleri sona ermesi ile birlikte aynı şekilde e-okul VBS sistemine giriş yapılabiliyor.