Bugün Yemekteyiz yok mu? 19 Nisan Yemekteyiz neden yok?
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TV8 ekranlarının sevilen programı Yemekteyiz'in bugün yeni bölümünün olmaması nedeniyle Bugün Yemekteyiz yok mu? 19 Nisan Yemekteyiz neden yok? sorularının yanıtı merak edildi.
Bugün Yemekteyiz yok mu? 19 Nisan Yemekteyiz neden yok? soruları gündemin araştırılan konuları arasında yerini aldı. TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Yemekteyiz bugün neden yok?
BUGÜN YEMEKTEYİZ YOK MU?
TV8 yayın akışına göre, Zuhal Topal'la Yemekteyiz 19 Nisan Salı Bugün saat 14:00'da ekrana geldi. 17:00 itibarıyla ise Fenerbahçe – Şahtar Donetsk Hazırlık Maçı başladı.
TV8 YAYIN AKIŞI
- 00:15 Survivor Ekstra
- 02:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
- 04:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
- 05:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa
- 11:15 Survivor All Star 2022
- 13:00 Canım Annem
- 14:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 17:00 Fenerbahçe – Şahtar Donetsk Hazırlık Maçı
- 20:00 Survivor All Star 2022
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