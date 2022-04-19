Bugün Yemekteyiz yok mu? 19 Nisan Yemekteyiz neden yok? soruları gündemin araştırılan konuları arasında yerini aldı. TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Yemekteyiz bugün neden yok?

BUGÜN YEMEKTEYİZ YOK MU?

TV8 yayın akışına göre, Zuhal Topal'la Yemekteyiz 19 Nisan Salı Bugün saat 14:00'da ekrana geldi. 17:00 itibarıyla ise Fenerbahçe – Şahtar Donetsk Hazırlık Maçı başladı.

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

02:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

04:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

05:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

11:15 Survivor All Star 2022

13:00 Canım Annem

14:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

17:00 Fenerbahçe – Şahtar Donetsk Hazırlık Maçı

20:00 Survivor All Star 2022

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