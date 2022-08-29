Ülkemizde her yıl coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil sayılması nedeniyle vatandaşların merak konusu 29 Ağustos tatil mi? sorusu oluyor. Resmi tatillerin önceki günleri çalışan vatandaşların akıllarına 29 Ağustos yarım gün tatil mi? sorusunu getiriyor. Bugün yarım gün mü? 29 Ağustos yarım gün tatil mi?

1926 yılından beri her yıl gurur ve coşkuyla kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı, Atatürk'ün başkumandanlığında kazanılan Büyük Taaruz'u kutladığımız gündür. Resmi tatil olarak sayılması nedeniyle çoğu iş yerinde işlere ara veriliyor. Peki, 30 Ağustos öncesi 29 Ağustos Pazartesi günü yarım gün mü? 29 Ağustos yarım gün tatil mi? Bugün yarım gün mü? Sorularınızı araştırdık.

BUGÜN YARIM GÜN MÜ?

Her yıl kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı bu sene Salı gününe geliyor. Çalışan vatandaşların merak konusu ise 29 Ağustos yarım gün mü? Sorusuydu. 29 Ağustos Salı günü tatil değil. 29 Ağustos günü çalışanlar işe gitmeye devam edecek.

30 AĞUSTOS TATİL Mİ?

Zafer Bayramını kutladığımız 30 Ağustos resmi tatildir.

30 AĞUSTOS'TA BANKALAR AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda devlet daireleri, bankalar ve kamu kuruluşları kapalı olacaktır. 30 Ağustos Salı günü nöbetçi eczaneler ve hastanelerin acil bölümü açık olacaktır.

2022 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 OcakCumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9- 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi