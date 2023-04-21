Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını, ekranlarda yer alacak mı merak ediliyor ve bu nedenle Bugün Yalı Çapkını dizisi var mı? Sorusu internet üzerinde sıklıkla araştırılıyor. Peki, Bugün Yalı Çapkını dizisi var mı? Bugün Yalı Çapkını yayınlanacak mı? 21 Nisan Star Tv yayın akışı!

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oluyor ve arama motorları üzerinde Bugün Yalı Çapkını dizisi var mı? Sorusu ile birlikte araştırılıyor. Birçok izleyici tarafından sevilerek takip edilen dizinin son bölümü heyecanla bekleniyor. Peki, Bugün Yalı Çapkını dizisi var mı? Bugün Yalı Çapkını yayınlanacak mı? 21 Nisan Star Tv yayın akışı!

BUGÜN YALI ÇAPKINI DİZİSİ VAR MI?

Star Tv resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre bu akşam Yalı Çapkını dizisi izleyicileri ile buluşacak. Star Tv'de Yalı Çapkını dizisi bu akşam Star Haber'in ardından saat 20.00'da yeni bölümü ile ekranlara gelecek.

21 NİSAN STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak İle Fidan

17:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Yalı Çapkını

20:00 Yalı Çapkını