Yağmur yağacak mı ve bugün sağanak yağış var mı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yapılan açıklamaya göre Orta ve Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgesini uyardı. Bugün yağmur yağacak mı ve hava durumu tahmini araştırılıyor. Peki, Bugün yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 2- 8 Ekim hava durumu nedir?

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısının ardından bugün yağmur yağacak mı merak ediliyor. Yapılan açıklamada, söz konusu şehirlerde yaşayan vatandaşlardan sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi. 2- 8 Ekim hava durumu tahminleri ve hava durumu raporu sıklıkla araştırılıyor. Yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak? 2- 8 Ekim hava durumu tahminleri! Detaylar haberimizdedir…

YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana, Diyarbakır, Hatay, Muş, Siirt, Van, Şırnak, Ağrı, Bitlis, Elazığ, Hakkari, Mardin, Ordu, Samsun, Trabzon, Batman ve Osmaniye için sarı kodlu sağanak yağmur uyarısı yaptı. Ayrıca Artvin, Giresun ve Rize için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı. Yapılan açıklamada, söz konusu şehirlerde yaşayan vatandaşlardan sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması için uyarıldı.

METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK YAĞMUR UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusu, Ordu, ve Trabzon'da kuvvetli yağış beklendiği açıklandı. Ayrıca, turuncu uyarının yapıldığı Giresun'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yerel çok kuvvetli ve şiddetli yağış olacağının tahmin edildiği bildirildi.

SARI KODLU UYARI YAPILDI

Öte yandan Adana, Diyarbakır, Hatay, Muş, Siirt, Van, Şırnak, Ağrı, Bitlis, Elazığ, Hakkari, Mardin, Batman ve Osmaniye için sarı kodlu sağanak yağmur uyarısı yapıldı.

İlgili Haberler

VATANDAŞLARA SEL VE SU BASKINI UYARISI

MGM'den yapılan açıklamada, bölge sakinlerinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

3- 9 EKİM HAVA DURUMU TAHMİNLERİ