Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hav tahminleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve bu nedenle Bugün yağmur yağacak mı? Sorusu araştırılıyor. Peki, Bugün yağmur yağacak mı? 6 Ağustos Pazar, bugün hava nasıl olacak?

Hava sıcaklıklarının giderek yükselmesi nedeniyle gözler yağmur tahminlerine çevrildi. Bugün yağmur yağacak mı? Sorusu bu nedenle en çok merak edilenler arasında bulunuyor. Bu hafta hava sıcaklıkları artarken hafta sonu hava durumu raporları araştırılıyor. Vatandaşlar, İstanbul hava durumu! İstanbul meteoroloji" gibi soru ve konuları araştırmakta. Peki, Bugün yağmur yağacak mı? 6 Ağustos Pazar, bugün hava nasıl olacak?

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan gönderide şu ifadelere yer verildi;

Hava Sıcaklığı: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerimizde ise 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahminlerine göre bazı bölgelerde yer yer yağış görmek mümkün.