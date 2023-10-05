5 Ekim tarihi için özellikle plan yapmakta olan vatandaşlar olmak üzere birçok kişi Bugün yağmur yağacak mı? Sorusunu araştırmakta. Peki, Bugün yağmur yağacak mı? 5 Ekim bugün hava nasıl olacak? 5 Ekim hava durumu nasıl olacak?

Bugün yağmur yağacak mı? 5 Ekim bugün hava nasıl olacak? 5 Ekim hava durumu nasıl olacak?

Bugün yağmur yağacak mı? Sorusu, yaz ayının sonuna yaklaşmamızın ardından gündeme geliyor ve merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yapılan açıklamalarda bu kapsamda sıkı bir şekilde takip ediliyor ve Bugün yağmur yağacak mı? Araştırılıyor. Peki, Bugün yağmur yağacak mı? 5 Ekim bugün hava nasıl olacak? 5 Ekim hava durumu nasıl olacak? İşte 5 Ekim hava durumu!

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana, Diyarbakır, Hatay, Muş, Siirt, Van, Şırnak, Ağrı, Bitlis, Elazığ, Hakkari, Mardin, Ordu, Samsun, Trabzon, Batman ve Osmaniye için sarı kodlu sağanak yağmur uyarısı yaptı. Ayrıca Artvin, Giresun ve Rize için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı. Yapılan açıklamada, söz konusu şehirlerde yaşayan vatandaşlardan sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması için uyarıldı.

METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK YAĞMUR UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusu, Ordu, ve Trabzon'da kuvvetli yağış beklendiği açıklandı. Ayrıca, turuncu uyarının yapıldığı Giresun'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yerel çok kuvvetli ve şiddetli yağış olacağının tahmin edildiği bildirildi.

SARI KODLU UYARI YAPILDI

Öte yandan Adana, Diyarbakır, Hatay, Muş, Siirt, Van, Şırnak, Ağrı, Bitlis, Elazığ, Hakkari, Mardin, Batman ve Osmaniye için sarı kodlu sağanak yağmur uyarısı yapıldı.