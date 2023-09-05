Bugün yağmur var mı ve bu hafta sonu yağmur yağacak mı soruları gündeme geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahminlerini resmi internet sitesi üzerinde duyurdu. 4- 10 Eylül hava yağmurlu mu ve bugün yağmur yağacak mı merak ediliyor. Peki, Bugün yağmur yağacak mı? 4- 10 Eylül hava yağmurlu mu? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı?

Meteoroloji 8 kente sarı, 2 kente ise turuncu kodlu uyarıda bulunmasının ardından, bugün yağmur var mı merak ediliyor. Bugün yağmur yağacak mı ve 4- 10 Eylül hava yağmurlu mu sorularına yanıt aranıyor. Bu hafta sonu yağmur yağacak mı ve bugün yağmur var mı sorularına yanıt aranıyor. Bugün yağmur yağacak mı? 4- 10 Eylül hava yağmurlu mu? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Detaylar haberimizdedir…

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahminlerini resmi internet sitesi üzerinde duyurdu. MGM'den yapılan açıklamada İstanbul dahil 8 il için sarı kodlu uyarı verildi. Kırklareli ve Muğla içinse turuncu kodlu uyarı yapıldı.

BU HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

MGM'den yapılan açıklamada İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa ve Aydın için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış ve rüzgar uyarısı yapıldı. Kırklareli ve Muğla içinse turuncu kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara ve sel ile su baskınlarına karşı vatandaşlardan tedbirli olunması istendi. Yağışların özellikle İstanbul'da saat 09.00'a kadar süreceği belirtildi.

SARI KOD NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU KODLU UYARI NEDİR?

Bu uyarıda hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

4- 11 EYLÜL HAVA YAĞMURLU MU?