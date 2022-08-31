Bugün yağmur yağacak mı? 31 Ağustos Çarşamba günü yağmur yağacak mı? MGM uyarısı 31 Ağustos hava durumu!

Son günlerde havanın kararsızlığı vatandaşın aklına bugün yağmur yağacak mı? sorularını getiriyor. Yağması beklenen yağmurun ne zaman yağacağı merak ediliyor. Kapalı bir güne uyanan vatandaşlar bugün yağmur yağma olasılığını yüksek görerek arama motorlarına günün hava durumunu aratıyor. Peki, bugün yağmur yağacak mı? 31 Ağustos Çarşamba günü yağmur yağacak mı?

Havanın bir açık bir kapalı olması vatandaşların akıllarını karıştırdı bu nedenle bugünün hava durumunu merak ediyorlar. AFAD'ın uyarısı ile yağmurun ne zaman yağacağı da bir diğer merak konusu. Her ihtimali karşı dikkatli olunmalı uyarısı ile vatandaşlar bugünün hava durumunu araştırıyor. Son zamanlarda etkisini yüksek gösteren hava olayları nedeniyle yağacak olan yağmurdan tedirginleşiyoruz. Şiddetli yağmurlara karşı önlem almak için de yağmurun ne zaman yağacağını araştırıyoruz. Peki, bugün yağmur yağacak mı? 31 Ağustos Çarşamba günü yağmur yağacak mı? Bugün hava yağmurlu mu? İşte merak edilen MGM uyarısı ve 31 Ağustos hava durumu…

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI? 31 AĞUSTOS HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 5 günlük hava durumu sonucuna göre günlük hava durumu bilgisine hakim oluyoruz. MGM'ye göre Ege ve Marmara bölgesinde sağanak ve gök gürültülü yağmur bekleniyor. Sabah saatlerinde başlayacak olan yağmur gün boyu etkisini aralıklarla gösterecek.

İSTANBUL BUGÜN YAĞMURLU MU?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İstanbul'da yağmur sabah saatlerinde başlayarak akşama kadar etkisini gösterecek. Sağanak ve gök gürültülü havanın İstanbul'da hakim olması bekleniyor.

1 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Yoğun olarak Marmara bölgesinde uzun süreli devam etmesi beklenen yağmurun Çarşamba günü başlayıp 1 Eylül Perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Marmara ve Doğu Karadeniz bölgelerinin sağanak yağmur için tedbir almasını öneriyoruz.

AFAD'IN YAĞMUR UYARISI

AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Edirne valiliklerine kuvvetli yağış uyarısı gönderildi. AFAD, Meteoroloji'den alınan bilgilere göre yağışın yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacağını belirtti. AKOM'un uyarısına göre ise Çarşamba günü erken saatlerde başlayacak olan yağmur etkisini 3 Eylül'e kadar gösterebilir.