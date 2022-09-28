Son günlerde havanın kararsızlığı vatandaşın aklına bugün yağmur yağacak mı? sorularını getiriyor. Yağması beklenen yağmurun ne zaman yağacağı merak ediliyor. Kapalı bir güne uyanan vatandaşlar bugün yağmur yağma olasılığını yüksek görerek arama motorlarına günün hava durumunu aratıyor. Peki, Bugün yağmur yağacak mı? 28 Eylül yağmur var mı? İstanbul'da yağmur yağacak mı? İstanbul bugün yağmurlu mu? 28 Eylül hava durumu!

Havanın bir açık bir kapalı olması vatandaşların akıllarını karıştırdı bu nedenle bugünün hava durumunu merak ediyorlar. AFAD'ın uyarısı ile yağmurun ne zaman yağacağı da bir diğer merak konusu. Her ihtimali karşı dikkatli olunmalı uyarısı ile vatandaşlar bugünün hava durumunu araştırıyor. Son zamanlarda etkisini yüksek gösteren hava olayları nedeniyle yağacak olan yağmurdan tedirginleşiyoruz. Şiddetli yağmurlara karşı önlem almak için de yağmurun ne zaman yağacağını araştırıyoruz. Peki, Bugün yağmur yağacak mı? 28 Eylül yağmur var mı? İstanbul'da yağmur yağacak mı? İstanbul bugün yağmurlu mu? 28 Eylül hava durumu!

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasın göre;

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinin akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL HAVA DURUMU 28 EYLÜL