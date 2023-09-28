Sonbahar ayına girmemizle beraber hava durumu merak edildi. Kapalı bir havaya uyanan İstanbullular arama motorlarında Bugün yağmur yağacak mı? 27 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir yağmurlu mu, ne zaman yağacak? sorularına yanıt aradı.

Bugün yağmur yağacak mı? 27 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir yağmurlu mu, ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada İstanbul dahil 5 ilde şiddetli yağış beklendiğini belirtti. Sarı kodlu uyarı yapan Meteoroloji, vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi. Peki, Bugün yağmur yağacak mı? 27 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir yağmurlu mu, ne zaman yağacak?

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ bölgelerinde şiddetli yağışların beklendiğini ve bu nedenle sarı kodlu uyarı yapıldığını belirtti. Ani sel, su baskını, yıldırım, güçlü rüzgar ve yerel dolu yağışı riskine karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. İstanbul Valiliği ise Perşembe günü İstanbul'un batı kesimi ve Boğaz çevresinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren beklenildiğini açıkladı.

MEGAKENTTE YAĞIŞ SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYACAK

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Marmara Bölgesi'nde 28.09.2023 Perşembe günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un batısı ve Boğaz çevresinde, öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu haritasında da İstanbul ve çevre illerde yağışın etkili olacağı görüldü. Haritaya göre İstanbul'da 5 gün boyunca yağış bekleniyor.

"DİKKATLİ OLUN" UYARISI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada vatandaşların dikkatli olunması istendi. Açıklamada yer alan ifade şöyle: "İstanbul'da Perşembe günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un batısı ve Boğaz çevresinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."