Bugün yağmur yağacak mı? 18 Ağustos hava durumu nasıl olacak? 18 Ağustos Perşembe günü hava durumu tahmini!

Geçtiğimiz günlerde ülke genelinde etkili olan sağanak yağmur yağışı, yaşamı olumsuz şekilde etkiledi. Bugün yağmur yağacak mı? Sorusu, bugünlerde oldukça sık sorulan sorulara arasında yer alıyor. Bugün yağmur yağacak mı? 18 Ağustos hava durumu nasıl olacak? İşte 18 Ağustos Perşembe günü hava durumu tahmini!

Ülke genelinde yaşanan yoğun yağmur yağışı nedeniyle birçok ulaşım seferi de iptal edilmişti. Hayatı durma noktasına getiren yağmur yağışı etkisini devam ettirecek mi? Sorusu insanları hala tedirgin edebiliyor. Bugün yağmur yağacak mı? 18 Ağustos hava durumu nasıl olacak? İşte 18 Ağustos Perşembe günü hava durumu tahmini! İşte detaylar.

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAKMI?

18 Ağustos tarihi için Meteoroloji genel müdürlüğünün yayınladığı verilere göre ülke genelinde bir yağış beklenmiyor. İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya için Meteoroloji genel müdürlüğünün 18 Ağustos Perşembe günü için hava tahminleri aşağıda yer almaktadır.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren yağmur sebebiyle birçok metro seferi iptal edilmiş, uçak seferlerinde rötar yaşanmıştı. Fakat 18 Ağustos Perşembe günü için İstanbul'da yağmur beklenmiyor.

ANKARA HAVA DURUMU

18 Ağustos Perşembe günü için Ankara'da yaşanması beklenilen hava hadisesi ve sıcaklığı aşağıdaki gibidir.

BURSA HAVA DURUMU

18 Ağustos Perşembe günü için Bursa'da yaşanması beklenilen hava hadisesi ve sıcaklığı aşağıdaki gibidir.

ANTALYA HAVA DURUMU

Birçok turistin ziyaret ettiği ve Türkiye'nin önemli turizm noktalarından birisi olan Antalya'nın, 18 Ağustos Perşembe günü için hava durumu aşağıdaki şekilde beklenmektedir.