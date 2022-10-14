Bugün yağmur yağacak mı? 14 Ekim yağmur var mı? İstanbul'da yağmur yağacak mı? İstanbul bugün yağmurlu mu? MGM 14 Ekim hava durumu!

Sonbahar ayına girişle hava durumu değişkenlik göstermekte. Vatandaşlar ise sabah uyandığında hava durumunu merak ediyor. Önlem alabilmek için bugün yağmur var mı? sorusunun yanıtını aratıyor. Merak edilenler arasında ise 14 Ekim hava durumu nasıl olacak? sorusu. Peki, Bugün yağmur var mı? Bugün yağmur yağacak mı? 14 Ekim hava durumu nasıl olacak? Bugün hava yağmurlu mu? 14 Ekim İstanbul hava durumu