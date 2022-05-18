Bugün yağmur var mı? Meteoroloji MGM bugün yağmur yağacak mı? - Haberler

Türkiye'de tatil planları yapanlar ve yaz aylarını sevenler, havaların ısınacağı günü dört gözle bekliyor. Ancak Meteoroloji'den sıcak havaları sevenleri üzecek bir haber geldi. Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağışın etkili olacağını belirterek 'sarı' kod ile uyarıda bulundu. Hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesi'nde bugünden itibaren hissedilir şekilde azalması bekleniyor. Meteoroloji MGM bugün yağmur yağacak mı? Bugün yağmur var mı?

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde yağışın 18 Mayıs çarşamba günü başlayacağını ve perşembe günü etkisini kaybetmesinin beklendiğini açıkladı.

SARI KODLU UYARI YAPILDI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "18 Mayıs 2022 Çarşamba günü Marmara'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile İstanbul'un batısı, zamanla (öğleden sonra ve akşam saatlerinden itibaren) bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların 19 Mayıs Perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. Ayrıca sarı kodlu uyarıda bulunuldu.

AKOM'DAN DA UYARI GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Acil Durum Koordinasyon Merkezi de kentte beklenen yağışlarla ilgili bir uyarıda bulundu. AKOM verilerine göre, öğleden sonra sıcaklıkların bahar değerlerinden gerilemesi ve il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri bekleniyor.

"HAFTA SONU SICAKLIKLAR YENİDEN YÜKSELECEK"

Meteoroloji'nin 7 günlük hava tahmininde ise "Hava sıcaklıklarının çarşamba günü yağışla birlikte batı bölgelerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı, mevsim normalleri altına düşeceği, hafta sonunda tekrar artarak mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

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