Bugün yağmur var mı? İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı? 13 Ağustos hava durumu tahmini!

Rekor sıcaklıkların ardından serin havanın etkisi sürerken, İstanbul'da bugün yağmur bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kuvvetli yağış uyarısında bulundu. İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı? Detaylar haberimizde. Peki, Bugün yağmur var mı? İstanbul'da bugün yağmur var mı? 13 Ağustos hava durumu tahmini!

İstanbul'da rekor sıcaklıkların ardından kendisini gösteren serin havanın etkisi sürüyor. Meteoroloji, Megakent'i kuvvetli fırtınaya karşı sarı kodlu uyardı. Böylece birçok kişi tarafından merak edilmekte olan Bugün yağmur var mı? Sorusu da yanıt buldu. Peki, Bugün yağmur var mı? İstanbul'da bugün yağmur var mı? 13 Ağustos hava durumu tahmini!

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da vatandaşları kuvvetli fırtınaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yapılan son değerlendirmelere göre; 13.08.2023 Pazar günü Marmara'nın batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." Buna göre gece yarısından itibaren İstanbul'da vatandaşları kuvvetli fırtına bekleniyor.