Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahmin raporuna göre bazı açıklamalarda bulundu. Bugün yağmur var mı? Sorusu da böylece merak edileler arasında yer aldı. Peki, Bugün yağmur var mı? Hafta sonu yağmur yağacak mı, nerede yağmur bekleniyor?

Bugün yağmur var mı? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Van çevreleri ile Malatya'nın kuzeyi, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinde sağanak yağış beklendiği belirtildi. Peki, Bugün yağmur var mı? Hafta sonu yağmur yağacak mı, nerede yağmur bekleniyor?

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Van çevreleri ile Malatya'nın kuzeyi, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK, MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE OLACAK

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.