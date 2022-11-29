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Bugün yağmur var mı? Bugün yağmur yağacak mı? 29 Kasım hava durumu nasıl olacak? Bugün hava yağmurlu mu? 29 Kasım İstanbul hava durumu

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Bugün yağmur var mı? Bugün yağmur yağacak mı? 29 Kasım hava durumu nasıl olacak? Bugün hava yağmurlu mu? 29 Kasım İstanbul hava durumu

Sonbahar ayına girişle hava durumu değişkenlik göstermekte. Vatandaşlar ise sabah uyandığında hava durumunu merak ediyor. Önlem alabilmek için bugün yağmur var mı? sorusunun yanıtını aratıyor. Merak edilenler arasında ise 29 Kasım hava durumu nasıl olacak? sorusu. Peki, Bugün yağmur var mı? Bugün yağmur yağacak mı? 29 Kasım hava durumu nasıl olacak? Bugün hava yağmurlu mu? 29 Kasım İstanbul hava durumu

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Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 29 Kasım dün gece deprem mi oldu? İstanbul'da bugün deprem mi oldu?Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 29 Kasım dün gece deprem mi oldu? İstanbul'da bugün deprem mi oldu?

Bugün yağmur var mı? sorusu merak ediliyor.Yaz ayının bitmesiyle yağmurlu günler başladı. Peki, Bugün yağmur var mı? Bugün yağmur yağacak mı? 29 Kasım hava durumu nasıl olacak? Bugün hava yağmurlu mu? 29 Kasım İstanbul hava durumu!

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre;

Bugün yağmur var mı? Bugün yağmur yağacak mı? 29 Kasım hava durumu nasıl olacak? Bugün hava yağmurlu mu? 29 Kasım İstanbul hava durumuİstanbul hava durumu

Türkiye genelinde hava yağmurlu olarak tahmin ediliyor.

Bugün yağmur var mı? Bugün yağmur yağacak mı? 29 Kasım hava durumu nasıl olacak? Bugün hava yağmurlu mu? 29 Kasım İstanbul hava durumuTürkiye geneli hava durumu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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