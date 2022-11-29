Bugün yağmur var mı? Bugün yağmur yağacak mı? 29 Kasım hava durumu nasıl olacak? Bugün hava yağmurlu mu? 29 Kasım İstanbul hava durumu

Sonbahar ayına girişle hava durumu değişkenlik göstermekte. Vatandaşlar ise sabah uyandığında hava durumunu merak ediyor. Önlem alabilmek için bugün yağmur var mı? sorusunun yanıtını aratıyor. Merak edilenler arasında ise 29 Kasım hava durumu nasıl olacak? sorusu. Peki, Bugün yağmur var mı? Bugün yağmur yağacak mı? 29 Kasım hava durumu nasıl olacak? Bugün hava yağmurlu mu? 29 Kasım İstanbul hava durumu