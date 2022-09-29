Havaların Eylül aylarında göstermiş olduğu değişikler sebebiyle birçok vatandaş Bugün yağmur var mı? Ve Bugün yağmur yağacak mı? Sorularını neredeyse her gün araştırmakta. Kış aylarının da yaklaşması sebebiyle birçok vatandaş gün içerisinde Bugün yağmur var mı? Sorusunu araştırıyor. Peki, Bugün yağmur var mı? Bugün yağmur yağacak mı? 29 Eylül Perşembe günü hava durumu nasıl olacak?

Bugün yağmur var mı? Sorusu, özellikle hava kapalı olduğu günlerde sıklıkla araştırılan sorulardan bir tanesidir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre Bugün yağmur var mı? Ve Bugün yağmur yağacak mı? Sorularını sizler için yanıtladık. Peki, Bugün yağmur var mı? Bugün yağmur yağacak mı? 29 Eylül Perşembe günü hava durumu nasıl olacak?

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağlanmakta olan verilere göre bugün Türkiye'nin farklı kesimlerinde farklı hava olaylarına rastlamak mümkün. Aşağıda yer alan tabloda 29 Eylül Perşembe günü için tahmin edilen hava durumu olayları yer almaktadır.

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

Karadeniz ve Akdeniz bölgesinin bazı kesimlerinde yer yer yağış görmek mümkün fakat Ankara, İstanbul, Bursa gibi şehirlerde 29 Eylül tarihi için yağış tahmininde bulunmuyor.