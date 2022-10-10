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Bugün yağmur var mı? Bugün yağmur yağacak mı? 10 Ekim hava durumu nasıl olacak? Bugün hava yağmurlu mu? 10 Ekim İstanbul hava durumu

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Bugün yağmur var mı? Bugün yağmur yağacak mı? 10 Ekim hava durumu nasıl olacak? Bugün hava yağmurlu mu? 10 Ekim İstanbul hava durumu

Sonbahar ayına girişle hava durumu değişkenlik göstermekte. Vatandaşlar ise sabah uyandığında hava durumunu merak ediyor. Önlem alabilmek için bugün yağmur var mı? sorusunun yanıtını aratıyor. Merak edilenler arasında ise 10 Ekim hava durumu nasıl olacak? sorusu. Peki, Bugün yağmur var mı? Bugün yağmur yağacak mı? 10 Ekim hava durumu nasıl olacak? Bugün hava yağmurlu mu? 10 Ekim İstanbul hava durumu

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Bugün yağmur var mı? sorusu sonbaharın gelişiyle beraber vatandaşların gündeminde yer alıyor. Merakla günün hava durumu aratılıyor. Yaz ayının bitmesiyle yağmurlu günler başladı.Peki, Bugün yağmur var mı? Bugün yağmur yağacak mı? 10 Ekim hava durumu nasıl olacak? Bugün hava yağmurlu mu? 10 Ekim İstanbul hava durumu

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre;

Bugün yağmur var mı? Bugün yağmur yağacak mı? 10 Ekim hava durumu nasıl olacak? Bugün hava yağmurlu mu? 10 Ekim İstanbul hava durumu10 Ekim Hava Durumu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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