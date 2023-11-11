Meteoroloji ile AKOM'un ardından İstanbul için bir uyarı da Valilik'ten geldi. Bu kapsamda İstanbulda vatandaşlar tarafından Bugün yağmur var mı? Sorusu merak edildi ve araştırılmaya başlandı. Peki, Bugün yağmur var mı? Bugün yağmur bekleniyor mu, nerelerde yağacak? 11-12 Kasım hava durumu tahmini!

Bugün yağmur var mı? Bugün yağmur bekleniyor mu, nerelerde yağacak? 11-12 Kasım hava durumu tahmini!

Bugün yağmur var mı? Sorusu, düşen hava sıcaklıklarının ardından merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre birçok il için yağış uyarısı yapıldı ve böylece merak edilmekte olan Bugün yağmur var mı? Sorusu yanıt buldu. Peki, Bugün yağmur var mı? Bugün yağmur bekleniyor mu, nerelerde yağacak? 11-12 Kasım hava durumu tahmini!

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

İstanbul Valiliği'nden kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Akşam saatlerine kadar dikkatli olunması gerektiği belirtilen açıklamada "Önümüzdeki 3 saatlik periyotta İstanbul il genelinde kuvvetli batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" denildi. Öte yandan bazı ilçelerde sağanak hayatı olumsuz etkiledi, ağaçlar devrildi.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Meteoroloji radarından alınan bilgiler ve yapılan son değerlendirmelere göre, önümüzdeki 3 saatlik periyotta İstanbul il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

BAZI İLÇELERDE YAĞIŞ BAŞLADI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan fırtına ve sağanak uyarılarının ardından, kent genelinde yağış etkisini göstermeye başladı. Avrupa Yakası'nda Zeytinburnu, Fatih, Bahçelievler ve Beşiktaş'ta gök gürültülü yağmur etkili olurken Avcılar ve Gaziosmanpaşa'da ise şiddetli sağanak geçişleri yaşanıyor.