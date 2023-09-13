Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Kuvvetli yağışın etkili olacağı belirtilen bu kentlerde vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi. Peki, Bugün yağmur var mı? Bugün yağmur bekleniyor mu, nerelerde yağacak? 13 Eylül hava durumu tahmini!

Bugün yağmur var mı? Sorusu, düşen hava sıcaklıklarının ardından merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre birçok il için yağış uyarısı yapıldı ve böylece merak edilmekte olan Bugün yağmur var mı? Sorusu yanıt buldu. Peki, Bugün yağmur var mı? Bugün yağmur bekleniyor mu, nerelerde yağacak? 13 Eylül hava durumu tahmini!

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 10 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Buna göre Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Ağrı ve Iğdır'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yetkililer ani sel, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.