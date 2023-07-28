Türkiye genelinde yaşanan aşırı sıcakların ardından vatandaşlar Bugün yağmur var mı? Bugün hava yağmurlu mu? İstanbul, Ankara, İzmir 28 Temmuz hava durumu nasıl olacak? sorularına yanıt aradı. Vatandaşların gündeminde yer alan 28 Temmuz hava durumu haberimizde yer alıyor. İşte detaylar...

Bugün yağmur var mı? Bugün hava yağmurlu mu? İstanbul, Ankara, İzmir 28 Temmuz hava durumu nasıl olacak? merak ediliyor. Yaz aylarına girmemizle beraber artan sıcaklıklar vatandaşa zor anlar yaşatmaya devam ediyor. 28 Temmuz gününün hava durumu ise araştırılıyor. Peki, Bugün yağmur var mı? 28 Temmuz bugün hava kaç derece olacak? Bugün hava nasıl olacak?

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 28 Temmuz günü Türkiye geneli hava durumu şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey, Trabzon'un doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölge genelinde 8 ila 12 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Kıyı Ege ve Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey, Trabzon'un doğu kesimlerinde kuvvetli olması tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım ve kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın; Kıyı Ege ve Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.