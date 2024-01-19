Bugün yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Meteoroloji 20 – 21 Ocak hava durumu tahmini!

Bugün yağmur var mı, hava nasıl olacak ve hava durumu tahmini merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 şehir için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Bugün yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Bu hafta sonu hava yağmurlu mu? 21-22 Aralık yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? Detaylar haberimizdedir…

BU HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

Hava Sıcaklığı: Kuzey, iç ve doğu bölgelerde artmaya devam etmesi, yurt genelinde mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgârın, Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonundan itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilen derece de azalacağı ve mevsim normalleri civarına, yer yer mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ 20 – 21 OCAK HAVA DURUMU TAHMİNİ