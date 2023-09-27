Türkiye, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasının ardından şimdi de sonbaharı yaşamaya hazırlanıyor. Sonbahar mevsimine girmemizle beraber Bugün yağmur var mı? 27 Eylül İstanbul'da yağmur yağacak mı, saat kaçta? soruları ise araştırıldı. İşte İstanbul'da hava durumu!

Bir süredir devam eden hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği süreç, bugün sona eriyor. İstanbullular ise bugünün hava durumunu merak ederken Bugün yağmur var mı? 27 Eylül İstanbul'da yağmur yağacak mı, saat kaçta? sorularına yanıt aradı. Detaylar haberimizde yer alıyor.

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Türkiye, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasının ardından şimdi de sonbaharı yaşamaya hazırlanıyor. Batı bölgeleri bugünden itibaren yağışlı havanın etkisine girecek. Meteoroloji gece yarısı ise İstanbul'da yağış beklendiğini açıkladı. İstanbul'da poyraz kuvvetli hava bulutlanıyor, perşembe günü yağmur bekleniyor. Ankara biraz bulutlu, İzmir'de yağış çarşamba kısa süreli, perşembe daha kuvvetli yağacak. Bursa yerel yağmurluyken Antalya'da ise hava açık. İstanbul 27, Ankara 29, İzmir 30, Bursa 29, Antalya 30 dereceleri görecek.

MARMARA'DA POYRAZ

Marmara'da poyraz çok sert, ara ara kuvvetli yağacak sağanaklar çarşamba günü Çanakkale, Balıkesir, Bilecik tarafında başlayacak. Perşembe ise bölge genelinde devam edecek. Kocaeli ve Edirne 28, Balıkesir 29 derece olacak.

Karadeniz'in geneli az bulutlu ama perşembe Batı Karadeniz de sağanaklardan etkilenecek. Bolu 29, Samsun 25, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu'da sıcaklık yüksek Erzurum 26, Malatya 31 derece. Akdeniz'de ise hava hala bunaltıcı, gölgede Adana 32, Isparta 29 derece. Güneydoğu güneşli, Gaziantep 34, Diyarbakır 35 derece.

27 Eylül İstanbul hava durumu