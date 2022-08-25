Ülkenin farklı bölümlerinde etkisini gösteren yağmur yağışları, vatandaşları meraklandırmaya devam ediyor. Birçok kişi bugün yağmur var mı? Sorusunun cevabını merak ediyor. Peki Bugün yağmur var mı? 25 Ağustos Perşembe günü hava nasıl olacak? İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı?

24 Ağustos Perşembe gününün hava durumu, havaların kapanması ve yer yer yağışların kısa süreli başlamasıyla merak edilmeye başlandı. Özellikle de İstanbul'da etkisini gösteren kısa süreli yağmur yağışı, vatandaşları tedirgin ediyor. Peki Bugün yağmur var mı? 25 Ağustos Perşembe günü hava nasıl olacak? İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı?

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji genel müdürlüğü tarafından sağlanan verilere göre 25 Ağustos Perşembe günü İstanbul için yağmur bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren etkisi göstermesi ve öğleden sonra ise yerini güneşe bırakması bekleniyor. İstanbul için 25 Ağustos Perşembe günü tahmin edilen hava durumu ise aşağıda yer almaktadır.

HAFTASONU YAĞMUR VAR MI?

Vatandaşlar tarafından merak edilen bir diğer soru ise hafta sonu havanın nasıl olacağı sorusu. Meteoroloji tarafından sağlanan verilere göre bu hafta sonu İstanbul için havanın normale dönmesi bekleniyor. İstanbul için Meteoroloji tarafından yapılan hafta sonu tahmini şu şekilde;