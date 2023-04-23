Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama sonrasında bugün hava nasıl olacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından havanın durumu araştırılmaktadır. Peki, Bugün yağmur var mı? 23 Nisan hava durumu! Bugün yağmur yağacak mı? İşte detaylar...

23 Nisan hava durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayramın son gününü dışarıda geçirmek isteyen kullanıcılar tarafından havanın durumu araştırılmaktadır. Bugün havanın nasıl olacağı merak konusu oldu. Peki, Bugün yağmur var mı? 23 Nisan hava durumu nasıl? Bugün yağmur yağacak mı? Detaylar haberimizde...

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Karadeniz'in orta kesimleri ve yurdun batı bölgesinde bayramın 3'üncü gününde 16 il için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

23 NİSAN HAVA DURUMU!

Yurdun batı bölgelerinde yarın 12.00-20.00 saatlerinde görülecek gök gürültülü sağanağın öğle ve akşamın ilk saatlerinde İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak), Göller Yöresi (Isparta ve Burdur) ile Eskişehir'in güney ve doğu, Ankara'nın güney ve batı, Konya'nın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.