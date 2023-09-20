Binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan bu mücadele, bugün hala büyük bir ilgiyle takip edilmektedir. Bu nedenle Bugün yağlı güreş var mı, hangi kanalda? Sorusu araştırılıyor. Peki, Bugün yağlı güreş var mı? Bugün yağlı güreş hangi kanalda, saat kaçta?

Pek çok sporsever, heyecan dolu müsabakaları televizyondan izlemek için arama motorları üzerinde Bugün yağlı güreş var mı, hangi kanalda? Araştırmalarını gerçekleştiriyor. Bugün yağlı güreş etkinliği olup olmadığını ve hangi kanalda yayınlandığını sizler için yanıtladık. Peki, Bugün yağlı güreş var mı? Bugün yağlı güreş hangi kanalda, saat kaçta?

BUGÜN YAĞLI GÜREŞ VAR MI?

20 Eylül Çarşamba günü yapılacak olan spor etkinlikleri arasında Sırbistan Dünya Güreş Şampiyonası bulunuyor. Sırbistan Dünya Güreş Şampiyonası 20 Eylül Çarşamba günü saat 18:00 başlayacak ve TRT Spor Yıldız kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. 20 Eylül Çarşamba günü Sırbistan Dünya Güreş Şampiyonası yağlı güreş etkinliği dışında başka bir etkinlik bulunmamakta. En yakın tarihli bir diğer yağlı güreş etkinliği 21 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek.